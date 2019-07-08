2019-2020 Okullar Ne Zaman Açılacak Kapanacak|Ara Tatil Kaç Gün Olacak İşte Burada Yer Alıyor !

2019 Okulların açılış tarihi, 2020 ara tatil ne zaman başlıyor, 2020 okullar ne zaman kapanıyor? gibi soruların detaylarını merak eden öğrenciler ve velileri konu ile ilgili araştırmalar yapıyorlar. İşte detaylar...

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak. İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek. 1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek. 13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

Cem Radış/İHA