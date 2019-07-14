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2019 KPSS Sınav Yorumları

2019 KPSS Sınav Yorumları
2019 KPSS Sınav Yorumları

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ilk oturumu olan Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı saat 10.15'te başladı. A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Kültür-Genel Yetenek oturumuna 644 bin 557, Eğitim Bilimleri oturumuna ise 376 bin 709 aday katıldı. Sınav çıkışı adaylar 2019 KPSS Sınav Yorumlarını merak etmeye başladı. İşte sosyal medyada yer alan sınava dair yorumlar...

2019 KPSS Sınav Yorumları gibi aradıklarınız burada yer alıyor. 2019 KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek sınav oturumları sosyal medyanın ana gündem konularından biri oldu. Sınavdan çıkan adaylar, sosyal medya üzerinden yorumlarını paylaşıyorlar. İşte, KPSS 2019 sınavi için yapılan yorumlar...

İŞTE SOSYAL MEDYADA YER ALAN 2019 KPSS SINAV YORUMLARI 

Yine hüsran sanırım #kpss2019

En iyisi ben kendi işimin patronu olmaya devam edeyim

Türkçe soruları sözel mantık sorusu dâhil basitin de basitiydi. 20 dakikamı bile almadı.

Hukuk fakültesi bitirsem ancak çözebilirdim heralde Anayasa sorularını

Ben sınavda zorladım 

Paragraf sorularında herşeyden nefret eden umutsuz olan kişiyi okurken kendimi gördüm

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