2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na direkt katılan ülkeler belli oldu

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Eleme Grubu müsabakalarının tamamlanmasının ardından gruplarında ilk iki sırayı alarak şampiyonaya gitme hakkı kazanan takımlar belli oldu. Elemelerin ardından Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Çekya, Ukrayna, Portekiz, Almanya, Hollanda, İsviçre, Danimarka, Hırvatistan, Galler, İspanya, İsveç, Polonya, Avusturya, Fransa, Belçika, Rusya, İtalya ve Finlandiya EURO 2020 bileti aldı.

Kura 30 Kasım'da

2020 Avrupa Şampiyonası finalleri için kura çekimi 30 Kasım 2019 Cumartesi günü saat 20.00'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak. Kurada, eleme gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 20 takım ile Mart 2020'de oynanacak UEFA Uluslar Ligi Play-Off'larında belirlenecek 4 takım eşleşecek. Kura sonucunda 24 ülke 4'erli 6 grubu oluşturacak.

Torbalar ise şu şekilde olacak:

1. Torba: İtalya, Belçika, İngiltere, Almanya, Ukrayna, İspanya

2. Torba: Fransa, Polonya, Danimarka, Hırvatistan, Hollanda, Portekiz

3. Torba: Rusya, İsviçre, TÜRKİYE, Avusturya, İsveç, Çekya

4. Torba: Finlandiya, Galler, Uluslar Ligi'nden gelecek 4 ülke.

12 ülke ev sahibi olacak

UEFA EURO 2020 finalleri, Avrupa Şampiyonası'nın 60. yıl dönümüne denk gelmesi sebebiyle 12 ülkenin ev sahipliğinde düzenlenecek. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda 12 Haziran 2020'deki açılış maçıyla başlayacak turnuvada, 12 Temmuz'da Londra'daki Wembley Stadyumu'ndaki final ile şampiyon belli olacak.

4 bilet için 16 aday

Avrupa Şampiyonası'na kalan 4 bilet için 16 ülke mücadele edecek. Uluslar Ligi'nden gelen ülkeler play-off için 4 gruba ayrılacak. Play-offlarda Bosna Hersek, Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda, Gürcistan, Kuzey Makedonya, Kosova, Belarus, İzlanda, İskoçya, Norveç, Sırbistan Bulgaristan, İsrail, Macaristan ve Romanya yer alacak.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası için önemli tarihler şöyle:

22 Kasım 2019: UEFA Uluslar Ligi Play-Off kuraları

30 Kasım 2019: UEFA EURO 2020 final kurası

26 Mart 2020: UEFA Uluslar Ligi Play-Off yarı finaller

31 Mart 2020: UEFA Uluslar Ligi Play-Off finaller

01 Nisan 2020: Gerekirse yeniden final kura çekimi

12 Nisan 2020: Roma Olimpiyat Stadı'nda açılış maçı

12 Temmuz 2020: Londra Wembley Stadyumu'nda final