2020 Ramazan Ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? Kadir gecesi ve ramazan bayramı ne zaman?

İslam dini için en önemli ibadet dönemlerinden biri olan on biir ayın sultanı Ramazan ayı 2020 yılının Nisan ayında başlayacak. Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirecek müslüman alemi, ardından Ramazan Bayramı'nın haklı çoşkusunu yaşayacak. Peki 2020 Ramazan Ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak?

2020 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hicri Takvimin dokuzuncu ayı olan Ramazan Ayı İslam inancında büyük öneme sahip. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan Ayı oruç ayı olarak da biliniyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvimde, 2020 yılında Ramazan ayının başlangıç tarihi 24 Nisan 2020 Cuma günü olarak belirlendi. Yani İslam alemi 23 Nisan gecesi sahur yapacak ve 24 Nisan günü yılın ilk orucunu tutacak.

Yayınlanan dini takvimde ayrıca Ramazan ayının bitiş tarihi de yer aldı. Takvime göre 23 Mayıs Cumartesi akşamı, Ramazan ayı son bulacak ve ardından Ramazan Bayramı kutlanacak.

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Mübarek üç aylardan sonuncusu olan Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak vatandaşlar 24 Nisan günü yılın ilk orucunu tutacak ve dini vecibelerini yerine getirmeye başlayacak.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

23 Mayıs Cumartesi günü Ramazan ayının sonuna geliyoruz. Ertesi gün yani 24 Mayıs Pazar günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü, 26 Mayıs Salı günü ise son günü olarak belirlendi.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.

BAYRAM NE ZAMAN? 2020 RAMAZAN BAYRAMI

1000 aydan daha hayırlı olan, dünya üzerinde 1.5 milyarın üzerinde Müslüman için çok özel ve yeri doldurulamaz bir anlamı olan 11 ayın sultanı olarak taçlandırılan Ramazan ayının bayramı 2020 yılı 24 Mayıs pazar günü başlıyor.

23 Mayıs cumartesi Ramazan Bayramı Arifesi

24 Mayıs pazar Ramazan Bayramı 1.gün

25 Mayıs pazartesi Ramazan Bayramı 2.gün

26 Mayıs salı Ramazan Bayramı 3.gün

RAMAZAN VE ORUCUN FAZİLETİ - GERÇEK ORUÇ NASIL TUTULUR?

Ramazan ayı, bütün mevsimleri dolaştığından, Müslümanların, her tür şartlar altında Allah'a ihlâs ve teslîmiyetle ibadet ettiklerini göstermektedir.

Bu kadar faziletli bir ayda sevap kazanıp cennete girmek, Cehennemden uzaklaşarak şeytana gâlip gelmek, şüphesiz daha kolaydır.

Şeytanın en büyük yardımcısı olan nefis, oruçla terbiye edildiğinden, insan Ramazan'da günahlardan uzaklaşma hususunda zorluk çekmez.

O hâlde Müslümanlar, Ramazan fırsatını iyi değerlendirmeli, oruçları hakkıyla tutmaya, Kur'ân-ı Kerim, zikir ve bilhassa gece ibadetleriyle meşgul olmaya, bol bol hayır ve infakta bulunmaya gayret etmelidir.