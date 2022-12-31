2022 yılında Kayserispor'un karnesi

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, 2022 yılında 39 resmi maça çıktı. 34'ü Süper Lig, 5'i Türkiye Kupası olmak üzere oynadığı 39 maçta 16 galibiyet 7 beraberlik alan sarı kırmızılılar 16 kez de mağlup oldu. Süper Lig'de Galatasaray'ı yenerken Fenerbahçe ve Beşiktaş'a mağlup olan Kayserispor, son şampiyon Trabzonspor ile oynadığı lig maçlarını da kazanamadı. Türkiye Kupası serüveninde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'u eleyerek finale yükselen Kayserispor, Sivasspor'a 3-2 yenilmiş ve kupayı kazanamamıştı.

Kayserispor'un 2022 yılında oynadığı Süper Lig maçlarında aldığı sonuçlar:

Kayserispor-Altay 1-0

Adana DS-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Başakşehir 1-0

Kasımpaşa-Kayserispor 3-1

Kayserispor-Hatayspor 4-3

Galatasaray-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Giresunspor 2-1

Trabzonspor-Kayserispor 3-2

Kayserispor-Alanyaspor 1-2

Kayserispor-Konyaspor 2-3

Karagümrük-Kayserispor 3-0

Kayserispor-Fenerbahçe 0-4

Göztepe-Kayserispor 1-2

Kayserispor-Ç.Rizespor 1-1

Antalyaspor-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Beşiktaş 2-3

Gaziantep FK-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Yeni Malatya 3-0

Sivasspor-Kayserispor 2-1

-

Beşiktaş-Kayserispor 1-0

Kayserispor-İstanbulspor 1-0

Başakşehir-Kayserispor 2-0

Kayserispor-Giresunspor 3-0

Fenerbahçe-Kayserispor 2-0

Kayserispor-Antalyaspor 1-0

Hatayspor-Kayserispor 0-4

Kayserispor-Trabzonspor 1-2

Ümraniyespor-Kayserispor 2-2

Kayserispor-Galatasaray 2-1

Kasımpaşa-Kayserispor 0-1

Kayserispor-Adana DS 2-2

Gaziantep-Kayserispor 1-2

Kayserispor-Konyaspor 1-2

Alanyaspor-Kayserispor 3-1

Kayserispor'un 2022 yılında oynadığı Türkiye Kupası maçlarında aldığı sonuçlar:

Fenerbahçe-Kayserispor 0-1

Beşiktaş-Kayserispor 1-2

Trabzonspor-Kayserispor 1-0

Kayserispor-Trabzonspor 4-2

Kayserispor-Sivasspor 2-3

Yüksel Yıkılmaz



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