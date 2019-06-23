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23 Haziran 2019 İstanbul Seçim Sonuçları

23 Haziran 2019 İstanbul Seçim Sonuçları
23 Haziran 2019 İstanbul Seçim Sonuçları

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde,sabah saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'da tamamlandı. İşte oy oranları

BİNALİ YILDIRIM: 45.09

EKREM İMAMOĞLU:54.03

 

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 6 Mayıs'ta verdiği, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararı üzerine, İstanbullular bugün tekrar sandık başına gitti.Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, İstanbul'da saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 17.00 itibarıyla sona erdi. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel yarıştı. 

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