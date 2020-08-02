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23 saattir yanıyor

23 saattir yanıyor
23 saattir yanıyor

Aydın Çine ilçesi Akçaova Mahallesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını sabah saatlerinde havadan ve karadan müdahale ile söndürülmeye çalışılıyor.

Aydın ve Muğla'yı ayıran Gökbel dağında başlayan orman yangını şiddetli rüzgar ve arazinin karadan müdahale imkanı zor olması nedeniyle ancak havadan müdahale edilebiliyor. Dün akşam saatlerinde batı yönde esen rüzgar birden doğu yönüne esmeye başlayınca alevler yön değiştirdi. Havanın kararması ile havadan müdahalenin durduğu yangın gece boyunca küçük ölçekli devam etti.

Sabah gün ağarması ile birlikte havadan tekrar müdahale başladı. Yangına havadan 8 helikopter, 2 uçak, karadan 59 arazöz, 13 su tankeri, 9 iş makinesi ve 250 personel müdahale ediyor.

Bekir Tosun
 

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