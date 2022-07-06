25 yıldır elektriksiz yaşadı, İHA'nın haberiyle ekipler harekete geçti

Çatalca'da 89 yaşındaki Remzi Gür, 1997 yılında eşinin vefat etmesinin ardından şehir hayatını bırakıp Belgrat köyüne yerleşerek babadan kalma arsanın üzerine ev kurdu. 25 yıldır arsada kurduğu evde elektrik olmadan yaşamını sürdüren Remzi dede, İhlas Haber Ajansının (İHA) konuyu gündeme getirmesiyle yetkililerin dikkatini çekti. Elektrik kurumundaki ekipler Remzi Gür'ü arayarak, yapılacak işlemlerin ardından evine elektrik getireceğini söyledi.

“Elektriğimi bağlayacaklarını söylediler”

Elektriğinin bağlanacağını öğrenen Remzi Gür, “Teşekkür ederim. Elektriğimin bağlanması için benim yanıma geldiniz ve benimle ilgilendiniz. Elektrik idaresinden de geldiler. Adres bilgilerimi aldılar ve elektriğimi bağlayacaklarını söylediler. Herkese teşekkür ederim” dedi.

Şaban Tektaş