26 yaşındaki gençten 4 gündür haber alınamıyor

Silvan ilçesi Bahçelievler Mahallesi Dr. İsmail Beşikçi Caddesinde ikamet eden 26 yaşındaki Dindar Gür, 4 gün önce akşam saatlerinde evden çıktı. Bir süre kendisinden haber alamayan aile üyeleri, durumu polise bildirdi. Dindar Gür'ün babası Müfit Gür, oğlum pazar günü akşam saatlerinde evden çıktığını, o günden beri kendisinden haber alamadıklarını söyledi. Baba Gür, "Her yerde aramamıza rağmen hiç bir haber alamadık. Çocuğumuzun bulunması için yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Polis, Gür'ün bulunması için çalışma başlattı.

Muhammet Romedi Yılmaz

