2,85 gramlık yumurta şaşırttı

İlçesinin Yeni Mahallesi'nde ikamet eden ve karton kutudan kuluçka makinesi yaparak gündeme gelen Mehmet Şerif Karahan, bu sefer Guinness Rekorlar Kitabına 2,85 gramlık tavuk yumurtasıyla girmek istiyor. Bahçesinde beslediği tavuklardan birinin yumurtladığı 2,85 gramlık yumurtayı muhafaza altına alan Karahan, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek istediğini söyledi.

Karahan, “Çok araştırdım, bugüne kadar en küçük yumurtası İstanbul'da 2.95'ti. Bende yıllardır tavuk besliyorum. Tavukların yumurtalarını kontrol ediyorum. Benim tavuğumun yaptığı yumurta 2.85 gram. Yetkililerin gelip kontrol etmesini istiyorum. Bu yumurta Guinness Rekorlar Kitabı'ndaki yumurtadan küçük. O rekoru kırmak istiyorum. Yetkililerden bu konuda destek istiyorum” dedi.

Metin Tek