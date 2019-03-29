29 MART 2019 MPİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI Bilet SORGULAMA| 29 MART Milli Piyango Kazandıran Numaralar MPİ !

Milli Piyango çekilişi bilet sorgulama... Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişi için belirlenen büyük ikramiye yine milyonlarca insanın hayallerini süslüyor. Milli Piyango çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranına haberimizden ulaşabileceğiniz gibi çekilişe ait tüm detaylara da erişebilirsiniz…

29 MART 2019 Bilet sorgulama için aşağıda bulunan sorgulama motorunu kullanabilirsiniz

19-03-2019 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , MUĞLA-MERKEZ, SAKARYA-ADAPAZARI

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar

293975

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

353915

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

002295 050991 116299 118833 140496 169071 198335 215040 281352 299271 341806 365343 368695 491457 595293 608259 622618 645749 682263 698514

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

006586 026294 039081 043176 054791 056597 080469 092521 119641 124725 201712 211603 241345 290019 327698 331682 332789 333940 333961 344221 347933 349603 359438 371557 385259 399184 405039 412192 420986 443637 444528 460331 468640 468746 471232 472857 472883 500544 508643 516300 567105 577225 588516 634501 652457 665713 671287 672580 674975 675421

Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar

04335 06959 07910 08804 09867 14965 15773 17676 23289 25231 28776 29460 32829 41828 44099 45886 47007 47507 49850 54517 56736 57138 57518 58908 62615 70821 71584 75901 78741 79374 80477 82552 84845 87201 89041 89971 92325 94932 95674 99278

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

0278 0562 0759 0914 0943 1091 1189 1504 1839 3172 3335 3963 4277 4330 4530 4825 5237 5842 7060 7602 7642 8009 8506 8961 9192 9225 9548 9629 9946 9958

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

091 162 233 267 279 291 341 372 380 429 436 559 570 580 644 773 789 797 888 920

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

04 18 44 79 86 88 94

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

2 9

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

093975 193975 203975 213975 223975 233975 243975 253975 263975 273975 283975 290975 291975 292975 293075 293175 293275 293375 293475 293575 293675 293775 293875 293905 293915 293925 293935 293945 293955 293965 293970 293971 293972 293973 293974 293976 293977 293978 293979 293985 293995 294975 295975 296975 297975 298975 299975 393975 493975 593975 693975

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur.

Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır.

Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler.

Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.

İdare, gerekli gördüğü hallerde, ikramiye ödeme limitlerini arttırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.

İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunur. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi,çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.

Kendini ibraz eder nitelikte olmak kaydıyla, sehven ödendi damgası basılmış olan biletlerin, ait olduğu çekilişin yapılacağı tarihten en geç bir gün önce mesai sonuna kadar satış merkezlerine bilet hamili tarafından dilekçe ekinde ibraz edilmesi ve bu dilekçenin yine çekilişten bir gün önce İdare merkezine gönderilmesi halinde, bu biletlere isabet eden ikramiyeler ödenir.

MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR HANGİLERİ?

Milli Piyango çekilişlerinde her numaranın şansı eşittir. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Yılbaşı çekilişleri son yıllarda 10 milyon numara üzerinde yapılıyor. Son 10 yıl içinde kimi çekilişler 7 milyon numara üzerinden yapıldığı için bu çekilişlerde numaranın ilk rakamının 7, 8, 9 olması olasılığı yoktur. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise 0 (sıfır) ve 6 dır.

0 : 4

1 : 8

2 : 10

3 : 17

4 : 4

5 : 7

6 : 4

7 : 9

8 : 8

9 : 6