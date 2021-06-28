3 kez kanseri yenen Bahar Öztan Bodrum'a yerleşti

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak bilinen Bahar Öztan Bodrum'a yerleşti. Yakalandığı kanseri 3 kez yenen ve hayata sıkı sıkıya bağlanan 58 yaşındaki güzel oyuncu Öztan yıllara medyan okumaya ise devam ediyor. Güzelliğiyle dikkat çeken ve yer aldığı filmler ile hala büyük bir hayran kitlesine sahip olan Öztan, Bodrum'da yaşamanın keyfini çıkarıyor. Oyunculuğa ve sahneye neden ara verdiğini, Bodrum'a neden yerleştiğini ve kanseri nasıl yendiğini anlatan Öztan şimdilerde oğlu Yiğit ile birlikte yaşıyor. En büyük desteği oğlu Yiğit'ten alan Öztan halen oğlunu gözünün önünden ayırmıyor.





"Sahne sinemadan heyecanlıydı"

Öztan sahneye çıkmanın ayrı bir heyecanı olduğunu dile getirerek “Sinemada bir dahası var tekrarı var. Yönetmen beğenmedi, bir konuşmayı yanlış yaptık olmadı mı tekrarlama şansımız oluyordu. Sahnede tekrarlama şansın yok. Sahneye çıkıyorsun bütün gözler sende ne yapacak, ne giydi ne yapıyor diye inceliyor seyirciler. Sahne çok heyecanlıydı. Kalbim yerinden çıkacakmış gibi her seferinde heyecanla çıkıyordum sahneye” şeklinde konuştu.





"Oğlumu kendim büyütmek istedim"

Sinemayı bırakma nedenini açıklayan Öztan “Sinemaya ara verdik diyelim ama bırakmış gibi de oluyorsun. Evlendim, yurtdışına gittik, bir de oğlum oldu. Oğlumu kendim büyütmek istedim. Kimseye vermek istemedim oğlumu. Bir bakıcıyla da büyütmek istemedim. Biraz geç anne oldum herhalde ondan. Biraz yorgunluk vardı. Kendi hayatımı da yaşamak istedim. O kadar çok çalıştım ki arka arkaya. O zamanlar bana atom karınca diyorlardı. Çok çalışıyordum ama keyif de alıyordum” dedi.

Bodrum'u çok sevdiği için buraya yerleştiğini ifade eden Öztan, “İstanbul'u terk etmedim ama Bodrum'u da çok seviyorum. Benim yaşayacağım 2 yer vardı biri Bodrum diğeri İstanbul'du. Şimdi Bodrum ağırlıklı yaşıyorum. Bu sene hem pandemiden dolayı hem de benim sağlığım açısından Bodrum'u tercih ettim. Bodrum'a yerleşmekle iyi de yapmışım diyorum” ifadelerini kullandı.

3 kez kanseri yendiğini ifade edene Öztan, “Ben çok büyük rahatsızlıklar geçirdim. Birçok insanın kaldıramayacağı kadar büyük rahatsızlıklar geçirdim. Kanser 3 kere nüks oldu bende. Çoğu kişi de bilir rahatsızlığımı. Hatalığımı saklamadım, herkese örnek olsun istedim. Güçlü bir kadınım ve çok da güçlü durdum. Bunun yanı sıra sevenlerim ve sevdiklerim çok sağ olsunlar. Hayranlarım, dostlarım, arkadaşlarım hepsi bana dualarını eksik etmeyip çok güzel enerjiler gönderdiler. Onların sayesinde ben bugünlere geldim. Tabi ki hekimlerimizin büyük gayret ve çabalarıyla oldu, onları da unutmamak lazım. Onların sayesinde bu günlere geldim çok şükür. Hatalarından ders almasını çok iyi bilen bir insanım. Çok büyük hatalar yaptığımı zannetmiyorum. Evlendim işi bıraktığım hataymış gibi oldu ama ona da ihtiyacım vardı benim. Çok yorulmuştum artık. Eğer o hataysa diye düşüneneler olabilir ama bence bir hata değildi” dedi.



Eren Ayhan

