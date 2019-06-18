3. Kıbrıs Diyabetik Çocuk ve Gençlik Kampı Lapta'da düzenlenecek

Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ile Kıbrıs Türk Diyabet Derneği işbirliğinde düzenlenecek olan kamp, KKTC Başbakanlık Gençlik Dairesi'nin desteği ile gerçekleştirilecek. 11-14 Temmuz 2019 tarihleri arasında Lapta Gençlik Kampı'nda yer alacak kampa, 9–18 yaş arası diyabetli çocuklar katılabilecek.

Kampa ilişkin bilgi veren yetkililer organizasyonla; çocuklara diyabetli olarak mutlu ve sağlıklı yaşamanın yollarını öğretmenin, aralarındaki dayanışmayı geliştirmenin, özgüvenlerini artırmanın ve böylece diyabetli çocukları eğlendirirken eğitmenin amaçlandığını belirtti.

Organizasyonda hareketli kamp yaşamı içinde insülin, egzersiz ve beslenme tedavisinin yönetimine ilişkin teorik ve pratik bilgiler, eğitimi pekiştirici yarışmalar ve aktivitelerle bir arada verilecek.

Kamp programı alanında uzman kişilerce yürütülecek

Kampın günlük programı içerisinde yer alan çok sayıda sportif (yüzme, su oyunları, basketbol, voleybol, futbol, jimnastik ) ve sanatsal aktivitenin (el sanatları, müzik, resim, folklar ve dans ) yanında psikososyal destek için psikolog ve doktorlar ile grup çalışmaları yapılacak.

Son başvuru tarihi 5 Temmuz 2019

Alanında uzman doktor, diyetisyen, psikolog, psikiyatr ve hemşirelerin yürütücü kadrosunda olduğu Kıbrıs Diyabetik Çocuklar Kampı için son başvuru tarihi, 5 Temmuz 2019 olarak açıklandı.