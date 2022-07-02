3 senede sadece yüzde 5 ilerlenen Kirazlı-Halkalı metro hattında çalışmalar durduruldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 170 milyon Euro borç alınarak yapımına tekrar başlanılan Kirazlı-Halkalı metro hattının çalışmaları yeniden durduruldu. AK Parti döneminde başlatılan ve yüzde 4'lerde şu anki yönetime teslim edilen Kirazlı-Halkalı metro hattında 3 senede sadece yüzde 5 ilerleme kaydedildi.

Çalışmaları durdurulan metro hattı dron ile görüntülendi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Başkan Yardımcısı Batur, hattaki çalışmanın hızlandırılması için yeniden ihale edileceği söylemlerinin olduğunu iddia etti. Başkan Yardımcısı Batur, ihale süreçleriyle dönemi tamamlayacaklarını ifade ederek, “Aldıkları kredileri bu zaman zarfında ne yapacakları soru işareti” dedi.

“Her yere dünyanın aynı anda 10 metro hattı yapan tek şehri diye yalanları devam ediyor”

10 metro hattı yapan tek şehri yalanlarının devam ettiğini dile getiren AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Dr. M. Ejder Batur, “Kirazlı-Halkalı metro hattı bir süre evvel durduruldu. Bu hat bizim dönemimizde ihale edilmiş 600 milyon Euro'ya ihale edilmiş bir hat. İstanbul'un en kalabalık ikinci ilçesi Küçükçekmece, 3. ilçesi Bağcıları birbirine bağlayan saatte tek yönde 70 bin yolcu kapasiteli bir hat. Bizim dönemimizin sonunda yüzde 4'lerde bıraktığımız bir hat. Aradan geçen 3 yılda şu anki durdurulmuş halindeki seviyesi yüzde 9. yani 3 yılda yalnızca yüzde 5 ilerleme kaydedilmiş. 600 milyon Euro'ya ihale edilen bu hat için hani sık kullandıkları beceriksizliklerini bir maske olarak kullandıkları engelleniyoruz ibaresi var ya o engelleniyoruz dedikleri konulardan Büyükşehir Belediye Meclis grubu olarak çoğunluk bizde olduğu için borçlanma konularında meclis gündemine bu teklifi getirirler yine bu metro hattı borçlanmayla alakalı bize bir teklif getirdiler ve Kirazlı-Halkalı metro hattı için tam 170 milyon Euro borçlanma yetkisi o engelleniyoruz demelerine rağmen verdik. 170 milyon Euro demek bu hattı yalnızca alınan kısmıyla yüzde 28 seviyesinde ilerletebilmek demek. 3 yıl içinde gelin görün ki yüzde 4'lerden alınan hat bugün itibariyle sadece yüzde 9'a ulaştırılabilmiş ve hatta durdurulmuş vaziyette. Tekrar ihale etmekten bahsediyorlar. Oysa borçlanma miktarı itibariyle bile yüzde 4'ten yüzde 32'ye çok rahat çıkartabilecekleri geçen sene büyük törenlerle hızlandırıyoruz diye bahsettikleri bir hat. Öte taraftan dağa taşa her yere dünyanın aynı anda 10 metro hattı yapan tek şehri diye dezenformasyonumuz yalanımız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesinin mevcut yönetimi maalesef bu. Ciddi bir becerisizlik basiretsizlik var. Bunu da maskelemek için kullandıkları engelleniyoruz ve şimdilerde de biz hızlandırmak için tekrar bu durdurulmuş iki hattı tekrar ihale edeceğiz gibi söylemleri var. Tekrar ihale edeceğiz demelerinin sebebi bu hattın şu anki tespitleri resmi olarak yapılacak. İhale süreçleri ve bu süreçlerle dönemi tamamlayacaklar herhalde. Tabii aldıkları kredileri bu zaman zarfında ne yapacakları ciddi bir soru işareti” diye konuştu.

“Müteahhitlerin artık bu işi yeterli ödemeyi yapmadığınız için altından kalkamıyoruz diye çekilme hakkı var”

Müteahhitlerin artık bu işi yeterli ödeme yapılmadığı için altından kalkamıyoruz diye çekilme haklarının olduğunu ve şu anda bu problemin yaşandığını sözlerine ekleyen AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Batur, “Yüklenici firma açısından da olaya baktığımız zaman finansman ihtiyacı giderilmiş olan bu projelerde işveren yeterli ödemeyi yapmıyorsa siz üretim yapamazsınız. Üretim yapamayınca da iş artık sizin açınızdan fizibıl olmaktan çıkar. İster metro inşaatı ister herhangi bir üst yapı inşaatı olsun neticede büyük bir oranla yaklaşılmamışsa tek taraflı olarak da müteahhitlerin yüklenicilerin artık bu işi yeterli ödemeyi yapmadığınız için altından kalkamıyoruz diye çekilme hakkı var. Şu an bu problemi yaşıyoruz. Ulaştırma Bakanlığı olarak İstanbul'da 5 farklı metro hattı yapıyoruz. Onların seviyeleri de Büyükşehir Belediyesi gibi 3 yılda yüzde 3 yüzde 5 ilerlemiş seviyelerinden ibaret değil. 3 yılda yüzde 40 yüzde 50-60 ilerleme oranı olan metro hatları. Tam 91 km'lik metro hattını 2023 yılında İstanbullu hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Bir kıyas yapabilmek için bir rakam vermek isterim. Ulaştırma Bakanlığı hat başına 3 yılda yıllık 4.2 km ilerleme kaydetmişken Büyükşehir Belediyesinin kaydettiği miktar 3 yılda sadece 600 metre hat başına” ifadelerini kullandı.

Zehra Baykal - Emre Baba

