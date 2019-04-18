3 yaşında hayatının en zor sorusuyla karşılaşıyor

Denizli'de bir gazoz firmasında şoförlük yapan Ömer (28)- Arife Çetinkaya (23) çiftinin, 3 yıl önce dünyaya gelen çocukları Süleyman, sol elinin parmakları olmadan doğdu. Çocuklarının parmaklarının olmayacağını daha anne karnında 3 buçuk aylıkken öğrenen çift, oğullarının doğmasını istedi. Sol elinin parmakları olmadan hayatını devam ettiren küçük Süleyman, günlük hayatta elleriyle yapacağı şeylerde bir hayli zorlanıyor. Oyuncaklarını bile tam olarak oynamayan Çetinkaya 'nın en büyük sorunu ise, çevredekilerin parmaklarına ne olduğu sorusuna vereceği cevap oluyor. 3 yaşındaki Çetinkaya, Mahallede arkadaşlarıyla oynarken arkadaşlarının ya da bazı yetişkinlerin “Parmaklarına ne oldu?” sorusuna verecek bir cevap bulamayıp ellerini arkasına saklıyor.

“Bir şey alırken bile zorlanıyor, ileride daha çok etkileyebilir”

Baba Ömer Çetinkaya, oğlu için çeşitli hastanelere gittiğini ancak bir çözüm bulamadığı belirtti. Parmak kemiklerinin gelişip uzayabilmesi için gerekli tedavilerin mümkün olabileceğini aktaran Çetinkaya, oğlu Süleyman için biyonik el de alınabileceğini, bu şekilde tam olmasa da elini kullanabileceğini kaydetti. Oğlunun bir şey alırken zorlandığını aktaran Çetinkaya, “Şu an ufak olduğu için anlamıyor ama biraz daha büyüyünce sıkıntı olacağını düşünüyorum. Bir şey alırken, sol eliyle almayı deniyor alamayınca da sağdakiyle alıp sol kolunun arasına sıkıştırıyor. Sol eliyle bir şey tutamıyor, yerden alamıyor. Madeni parayı bile, sol elinde sıkıştırır gibi yapıyor, kolayla vücuduna sıkıştırıyor” dedi.

Arkadaşları, ‘Parmakların neden yok?' diye soruyorlar

Oğlu Süleyman'a sokaktaki oyun arkadaşlarının ve bazı yetişkinlerin parmaklarına ne olduğu ile ilgili sorular sorduklarını ifade eden baba Çetinkaya, “Sokakta oynarken diğer çocuklar merak ediyor. ‘Parmaklar ne oldu, niye yok? Senin elin neden küçücük?' gibi sorular soruyorlar. Gördükleri zaman yetişkinler bile soruyor bu soruyu. Protez el olabilir, çok iyi bir doktor olursa kemiklerde bir gelişme var mı ya da olur mu bu araştırılabilir. Biz araştıramıyoruz, durumumuz o kadar el vermiyor” diye konuştu.

Melike Müzeyyen Türk - Ali İbileme - Osman Başpınar

