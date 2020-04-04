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30 büyükşehir listesi | Türkiye'deki 30 büyükşehir |Türkiye'de hangi iller büyükşehirdir?

30 büyükşehir listesi | Türkiye'deki 30 büyükşehir |Türkiye'de hangi iller büyükşehirdir?
30 büyükşehir listesi | Türkiye'deki 30 büyükşehir |Türkiye'de hangi iller büyükşehirdir?

30 büyükşehir listesi | Türkiye`deki 30 büyükşehir |Türkiye’de hangi iller büyükşehirdir? Türkiye`de 30 büyükşehirde araç giriş çıkışlarının yasaklanmasının ardından bu illerin hangileri olduğu merak edilmeye başlandı. İşte 30 büyükşehir listesi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 büyükşehir ve Zonguldak iline araç giriş çıkışlarının yasaklandığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından 30 büyükşehir vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. İşte Türkiye'deki 30 büyükşehrin listesi…

TÜRKİYE'DEKİ 30 BÜYÜKŞEHİR

Adana – Adana Büyükşehir Belediyesi
Ankara – Ankara Büyükşehir Belediyesi
Antalya – Antalya Büyükşehir Belediyesi
Aydın – Aydın Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir – Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Bursa – Bursa Büyükşehir Belediyesi
Denizli – Denizli Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır – Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Erzurum – Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep – Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Hatay – Hatay Büyükşehir Belediyesi
İstanbul – İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İzmir – İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kahramanmaraş – Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Kayseri – Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Konya – Konya Büyükşehir Belediyesi
Malatya – Malatya Büyükşehir Belediyesi
Manisa – Manisa Büyükşehir Belediyesi
Mardin – Mardin Büyükşehir Belediyesi
Mersin – Mersin Büyükşehir Belediyesi
Muğla – Muğla Büyükşehir Belediyesi
Ordu – Ordu Büyükşehir Belediyesi
Sakarya – Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Samsun – Samsun Büyükşehir Belediyesi
Şanlıurfa – Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Tekirdağ – Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Trabzon – Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Van – Van Büyükşehir Belediyesi

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