32 kilometre derinlik, 10 gün süre

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında önceki gece Beştepe'de yapılan ‘Barış Pınarı Harekâtı Koordinasyon' toplantısında hem operasyonun ilk günü, hem de önümüzdeki süreçteki aşamaları ayrıntılı bir şekilde masaya yatırıldı. Edinilen bilgilere göre, Erdoğan, komuta kademesini, operasyonun her aşamasında ‘sivillere tek bir zarar dahi verilmemesi' şeklinde talimatlandırdı.

ÜÇ AŞAMALI PLAN

Toplantıda, operasyonun hızlı ilerleyeceği ve 10 gün içinde ilk aşamanın tamamlanmasının hedeflendiği dile getirildi. Bu kapsamda 32 kilometre derinliğine kadar ilerlenmesi ve YPG'nin lojistik desteğinin sağlandığı Suriye-Irak sınırındaki M-4 kara yolunda kontrolün ele geçirilmesi planlanıyor. Üç merhaleden oluşacak operasyonun ikinci merhalesinde kontrol altına alınan bölgelerde bir yandan saha temizliğinin yapılması, diğer yandan da sivillerin hayatlarını sürdürecek kadar güvenli hâle getirilmesi amaçlanıyor. Üçüncü aşamada ise Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonunda olduğu gibi, Suriye vatandaşlarının hayatlarına devam edebilmeleri için imardan sağlığa kadar her alanda adımlar atılacak.

KARA PROPAGANDA

Toplantıda, operasyonun dış dünyadaki yansımaları da ele alındı. Dünya kamuoyunda oluşturulacak algıya karşılık alınacak tedbirler de masaya yatırıldı. Bu süreçte, Türkiye'nin tezleri, operasyona neden gerek duyulduğu farklı mecralarda anlatılacak. Yabancı medya sık sık bilgilendirilecek ve dünya kamuoyuna “Biz oraya toprak kazanmaya değil, güvenlik için gittik. Bunu sağladığımızda TSK ülkeye geri dönecek. Kalıcı değil. Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız” mesajları verilecek.

NATO'NUN TAVRI ÖNEMLİ

NATO'dan gelen Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarının olduğuna dair açıklamanın önemli olduğuna dikkat çekilen toplantıda, birçok yabancı ülkenin ne dediğinden çok, NATO'nun tavrının daha değerli olduğu değerlendirmesi yapıldı.

YPG'NİN ÇEKİLME TAKTİĞİ

Öte yandan, operasyonun başladığı anda ve öncesindeki gelişmeler nedeniyle YPG'nin ilk aşamada karşı koymaması ve geri çekilmesi ise ‘taktik' olarak değerlendirildi. Operasyonda ‘meskûn mahal' aşamasına geçilmesinden sonra, YPG'nin karşı saldırıya geçmesi riskine karşı tüm plan ve hazırlıkların da tamamlandığı belirtildi.



Türkiye Gazetesi