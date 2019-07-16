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34 kişiyi taşıyan servis aracı böyle devrildi

34 kişiyi taşıyan servis aracı böyle devrildi
34 kişiyi taşıyan servis aracı böyle devrildi

Göktürk-İstanbul Havalimanı istikameti Işıklar köyü mevkiinde 34 kişiyi taşıyan servis aracının devrildiği anlara ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.

34 kişiyi taşıyan servis aracı böyle devrildi - Tıkla İzle

Kaza, geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde Göktürk-İstanbul Havalimanı istikameti Işıklar köyü mevkiinde meydana gelmişti. Müslüm Özpala yönetimindeki 34 LAV 516 plakalı servis aracı seyir halindeyken ön sağ tekerinin patlaması sonucu bariyerlere çarparak devrilmişti. Kazada servis aracında bulunan 34 kişi yaralanmıştı. 

Servis aracı böyle devrildi 

Büyük korkunun yaşandığı kaza saniye saniye kameralara yansıdı. Servis aracındaki güvenlik kamaralarına yansıyan görüntülerde, araç ilerlediği sırada sürücüsünün birden kontrolü kaybettiği görülüyor. Bariyerlere çarpan araç yol kenarına devriliyor. Devrilen aracın içindeki vatandaşların savrulduğu görülüyor.  

Ufuk Kıvık

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