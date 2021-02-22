35 yıl sonra polise verdiği bilgi sayesinde toprağa gümülü top mermisi bulundu

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Şehit Fevzi Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede ikamet eden bir vatandaş iddiaya göre 35 yıl önce Kaşgarlı sokaktaki boş arazide bulunan top mermisini aynı bölgeye gömdüklerini ve merminin hala bölgede bulunduğu bilgisini polis ekipleri ile paylaştı. Bunun üzerine ekipler bölgede geniş çaplı inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından toprağa gömülü vaziyette bulunan top mermisi iş makinesiyle çıkarıldı. İncelemelerin ardından olay yerine bomba imha uzmanı ekip sevk edildi. Ekipler top mermisini fünye ile kontrollü olarak patlatamadan önce çevrede güvenlik önlemi aldı.

Güvenlik önlemlerinin ardından bomba imha ekipleri, mermiyi fünye ile patlattı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Hasan Eryılmaz

