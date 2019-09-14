4 gündür haber alınamayan yaşlı adam yaşadığı gecekonduda ölü bulundu

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Müjde Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta bulunan bir gecekonduda yalnız yaşayan 79 yaşındaki Sırrı Kanber'den 4 gündür haber alamayan komşuları, durumdan şüphelenerek olayı 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, polis eşliğine Kanber'in yaşadığı eve girdi. İçeri giren ekipler, Kanber'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Kanber'in ölümünün şüpheli olabileceği değerlendirildi. Daha sonra olay yerine çağrılan olay yeri inceleme ekipleri, gece kondu ve çevresinde inceleme çalışması başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından, yalnız yaşadığı ve Adapazarı'nda bir kız kardeşinin olduğu öğrenilen Kanber'in cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Murat Kanber - Nazım Özgün Erbulan