4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Çin'in Wuhan kentinde çıkarak kısa sürede bütün dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor.

Alınan kararla birlikte 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlama nedeniyle alışveriş yapan vatandaşlar evlerine geçmesiyle, İstanbul adeta sessizliğe büründü. Kısıtlamayla birlikte boşalan megakentin sokakları ise drone ile havadan görüntülendi.

4 günlük kısıtlamanın başlamasıyla İstanbul'da trafik yüzde 1 seviyelerini geriledi

Korona virüs tedbirleri kapsamında 31 ilde bu gece yarısı itibariyle geçerli olacak olan 4 günlük kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 1 seviyelerine geriledi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta geçerli olacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte İstanbul trafiği adeta boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre megakentteki trafik yüzde 1 seviyelerine geriledi.

Serdar Ünal-Vedat Bayraktar - Davut Has