4 hırsız park halindeki motosikleti böyle çaldı

Olay, 27 Haziran Pazartesi günü Büyükçekmece Fatih Mahallesi Erdinç Üstün Sokak'ta saat 03.30 sırlarında meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki motosikleti gözüne kestiren 4 şüpheli gece saatlerini bekledi. Herkesin uyuduğundan emin olan şüphelilerden 1 gözcülük yaparken, 3 şüpheli motosikleti çaldı. Daha sonra şüphelilerden 1 çaldıkları motosikletin üzerine binerek direksiyonu kontrol ederken, diğer şüpheli motosikleti itti. Ara sokaklardan kaçarken güvenlik kameralarına yansıyan şüpheliler kayıplara karıştı.

Sabah kalktığında motorunun çalındığını fark eden Ömer Eser durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

İsmet Aktaş – Mehmet Furkan Doğan

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