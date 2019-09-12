İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

4 kişinin öldüğü otopark kavgasında 2 tutuklama

4 kişinin öldüğü otopark kavgasında 2 tutuklama
4 kişinin öldüğü otopark kavgasında 2 tutuklama

Gaziantep'te 4 kişinin öldüğü otopark kavgasının ardından gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi'nde 9 Eylül Pazartesi gecesi meydana gelen olayda araç parkı yüzünden çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 26 yaşındaki Faik Korkmaz, 36 yaşındaki Hüseyin Yıldız, 28 yaşındaki Metin Korkmaz ve 27 yaşındaki Adem Yıldız öldürülürken Cengiz Demir, Ayvaz Yakup Demir, Mehmet Korkmaz, Leyla Korkmaz yaralanmıştı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, yaptıkları detaylı çalışmaların ardından C.D., A.D., M.D., İ.D. ve A.T.D. isimli şahıslar gözaltına alınarak, çelik yelek giydirilerek zırhlı araçlarla adliyeye sevk edilmişti.
Çıkarıldığı savcılık tarafından mahkemeye sevk edilen zanlılardan İ.D ve C.D tutuklanarak, cezaevine gönderilirken, diğer 3 kişi ise denetimi serbestlik kararı ile serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.