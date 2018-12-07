4 Rus gazeteci Ukrayna'ya alınmadı

Ukrayna'nın Rusya'ya karşı uyguladığı sınır kısıtlamaları basın mensuplarını da etkiledi. Ukrayna topraklarına giriş yapmaya çalışan 4 Rus gazeteci geri çevrildi. Yasal yollarla Rusya'dan Ukrayna'ya geçmeye çalışan gazeteciler, Ukrayna sınırından geri çevrildi.

Ukrayna'ya giriş yapamayan gazetecilerin Fantanka gazetesinden Yelena Nikolaeva ile Yulia Nikitina, Moy Rayon gazetesinden Yelena Vladykina ve SCOOP gazetesinden Anastasia Drozdova olduğu öğrenildi. Ukrayna, gazetecilerin hangi gerekçeyle Rusya'ya geri gönderildiğini açıklamadı.

Rusya'nın Sınır Güvenliği ise basın mensuplarının Ukrayna'ya giriş yapmasına hiçbir engelin olmadığını duyurdu. Ukrayna'nın daha önce de Rus gazetecilerin ülkeye girmesini yasakladığı, Rus medyasının çalışmalarını defalarca kısıtladığı iddia edildi.

Ukrayna 2015 yılının mart ayında 115 Rus gazetecinin akreditasyonunu askıya almıştı.

Öte yandan ülkede Rusya'nın ana televizyon kanallarının yayını da yasaklandı.

Şehriyar İmanbeyli