İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

4 yerinden kurşunladı, "Pişman değilim" dedi

4 yerinden kurşunladı,
4 yerinden kurşunladı, "Pişman değilim" dedi

Bursa'da beraber iş yaptığı arkadaşını kurşun yağmuruna tutarak 4 yerinden yaralayan şahıs yakalandı. Zanlı ifadesinde "Pişman değilim" dedi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle semti Dumlupınar Mahallesi Fındık Sokak'ta meydana geldi. Evine gitmek için otomobiline binen Ali C. (40), seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Vücudunun 4 yerine kurşun isabet eden Ali C. hastaneye kaldırılırken, polis saldırganın peşine düştü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda zanlının Ali C. ile ortak iş yapan Volkan A. (25) olduğu tespit edildi. Volkan A'nın yakalanması için harekete geçen ekipler, şüpheliyi Gürsu ilçesine bağlı bir köyde saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen Volkan A., ifadesinde Ali C'nin ortak yaptıkları işin parasını vermediğini, bu yüzden saldırdığını ifade ederek, "Beraber iş yapıyoruz. En son yaptığımız işte payıma düşeni vermedi. Ben de bu yüzden yaptım. Pişman değilim" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  

Derya Evren

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

İzmir Köfte Tarifi

İzmir Köfte Tarifi haberimizde... Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.