40 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü dondu

Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köyü sınırları içerisinde bulunan 40 kilometrekarelik alana sahip olan ve her yıl 3 ay süreyle donan göldeki tekneler de buz tuttu. Hava sıcaklığının gece eksi 20 dereceye kadar düştüğü bölgede buzla kaplanan Nazik Gölü'nün değişik desenlere bürünen yüzeyi ve göl üzerinde yürüyen kuşlar havadan drone ile görüntülendi.

Göle kıyısı bulunan köylerdeki çocuklar ise buz tutan göl yüzeyinde oyunlar oynayarak eğleniyor. Bazı balıkçıların buzları kırarak balık avladığı gölün ocak ayının ortalarında donmaya başladığını söyleyen Dilburnu köyü sakinlerinden Ümran Can, “Geçen sene havaların sıcak olması sonucu göl biraz daha geç donmuştu. Ama bu sene şiddetli soğuklardan dolayı göl bu yıl erken dondu. Aşırı soğuk var. Buz tabakası gün geçtikçe kalınlaşıyor. Köy çocukları özellikle kıyıya yakın yerlerde oyun oynamaya başladılar” dedi.

Özkan Olcay

