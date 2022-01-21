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40 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü dondu

40 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü dondu
40 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü dondu

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Nazik Gölü, soğuk hava nedeniyle dondu. 40 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü’nün donmuş hali havadan görüntülendi.

40 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü dondu - Foto Galeri
40 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü dondu - Tıkla İzle

Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köyü sınırları içerisinde bulunan 40 kilometrekarelik alana sahip olan ve her yıl 3 ay süreyle donan göldeki tekneler de buz tuttu. Hava sıcaklığının gece eksi 20 dereceye kadar düştüğü bölgede buzla kaplanan Nazik Gölü'nün değişik desenlere bürünen yüzeyi ve göl üzerinde yürüyen kuşlar havadan drone ile görüntülendi.

Göle kıyısı bulunan köylerdeki çocuklar ise buz tutan göl yüzeyinde oyunlar oynayarak eğleniyor. Bazı balıkçıların buzları kırarak balık avladığı gölün ocak ayının ortalarında donmaya başladığını söyleyen Dilburnu köyü sakinlerinden Ümran Can, “Geçen sene havaların sıcak olması sonucu göl biraz daha geç donmuştu. Ama bu sene şiddetli soğuklardan dolayı göl bu yıl erken dondu. Aşırı soğuk var. Buz tabakası gün geçtikçe kalınlaşıyor. Köy çocukları özellikle kıyıya yakın yerlerde oyun oynamaya başladılar” dedi.

Özkan Olcay
 

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