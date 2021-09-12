400 yataklı hastane inşaatında sona gelindi

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Muammer Avcı, "Biz bu hastaneden bin 811 gün önce hizmet almaya başlayacaktık. Dönemin ana muhalefet partisinin milletvekiline ait yüklenici firma 900 günde yüzde 3'lük tamamlama sağladı. Firma iflas ertelemeye gidince hastanemiz yeniden ihale süreci yaşadı. Bu hizmeti 5 yıl gibi bir sarkmayla almaya başlayacağız. Bunun takdirini halkımıza bırakıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından 2014 yılında Tur-Yapı isimli firmaya ihale edilen 400 yataklı Atatürk Devlet Hastanesi inşaatında çalışmalar başladı. İddiaya göre firma iflas erteleme sürecine girince 900 günlük ihale sürecinde inşaatın yüzde 3'ü ancak tamamlanabildi. Hastanenin yeniden 2018 yılında başka bir firmaya ihale edilmesi üzerine yeniden inşaat çalışmaları başladı. Bu kez de dolara endeksli demir fiyatlarının pik yapması üzerine ülke genelindeki yüklenici firmalara 142 gün ilave süre verildi.

Pandemi sürecinin de yaşanması üzerine yaklaşık 8 aylık bir gecikme yaşandığını aktaran AK Parti İl Başkan Yardımcısı Muammer Avcı, hastanen inşaatındaki son durumu İHA'ya anlattı. Hastanenin dış cephesinin yüzde 85 oranında tamamlandığını ve kabul teslim sürecine girildiğini aktaran Avcı, şöyle dedi:

"Atatürk Devlet Hastanemiz bugüne kadar bitmesi gerekene bir projeydi. Gerek Ereğli Devlet Hastanemiz olsun, Çaycuma Devlet Hastanemiz olsun, Devrek Devlet hastanemiz olsun. Hepsinin yapımını tamamladık ve halkımızın hizmetine açtık. Peki buradaki hastanemiz neden bitmedi öncelikle bunu cevaplamak lazım. Bunu herkesin bilmesi gerekiyor. 24 Mart 2014 tarihinde o zaman ana muhalefet partisinin milletvekili Tur-Yapı inşaat tarafından yapımına başlanıyor ve bu hastanenin bitiş süreci 2016 yılının 9'uncu ayı olarak belirleniyor. Yani 900 gün imalat süresi var. Bu 900 güne bakıldığında bu süre içerisinde yüzde 3'lük kısmının bittiğini görüyoruz. Daha sonra firma iflas ertelettirmeye doğru gidiyor. Sonra hastanemizin tekrar ihaleye çıkma süreci başlıyor. Daha sonra şu anki yüklenici firma 2018 Temmuz ayında Aras İnşaat işi devralıyor ve imalata başlıyor. 31 Aralık 2020 yılında burayı teslim edecekti. Fakat 2018 yılının ağustos ayında ülkemize döviz üzerinde bir saldırı tertipleniyor. 2 bin 800 olan demir fiyatı kademeli olarak 4 bin 400'a kadar çıkıyor. Nihayetinde aralık ayı sonu itibarıyla tekrar başladığı noktaya 2 bin 800'e geri dönüyor. 2 bin 800 lira olduğu dönemde yani ağustos ayında demir fiyatlarında bu tırmanış başladığında Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Türkiye çapındaki bütün imalatçılara diyor ki 'Bakın siz bu fiyatları bize demir fiyatlarını baz alarak verdiniz. Fakat şu an ülkemize döviz üzerinden bir saldırı oluyor. Bunun geçici olduğunu biz biliyoruz. Bu suni bir yükseliş. Size iki şık sunuyoruz; bunlardan birincisi şu ana kadar yapmış imalatla alakalı bedelini size öderiz, teminatını da yakmayız. İkinci şık ise biraz sabredersiniz bu demir fiyatları inecek buradaki kaybettiğiniz günü de size ilave olarak vereceğiz.' Bu süreç tam 142 gün sürüyor ve gün sonunda demir fiyatı başladığı yere dönüyor. Türkiye'deki tüm müteahhitlere 142 gün ilave ediliyor. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünün 4735 sayılı Kanun'la 4'üncü geçici madde ile sağlanmış hak olarak devam ediyor. Bundan sonra pandemi süreci yaşıyoruz. Burada müteahhitlere 60 günlük ek süre veriliyor. Dolayısıyla 8 aylık bir sarkma buradan kaynaklanıyor. Ben geçen hastanede incelemelerde bulundum. Yer kaplamaları, oda müştemilatları devam ediyor. Tavan, taban bitmiş durumda. Şu anda muazzam bir çalışma var. 122 personelle beraber yüklenici firma toparlamaya çalışıyor. Dış cephe anlamında yüzde 85 oranında tamamlandı. Şu anda kabul teslim süreci başlamış oldu. Tahmin ediyorum bu da iki buçuk ay falan sürer. Hastanemiz Bu yıl sonu itibariyle başlayacaklarını tahmin ediyorum."

Hizmetin 5 yıllık gecikmeyle alınacağını hatırlatan Avcı, "Burada atlanmaması gereken konu tamamıyla bu konunun neden kaynaklandığı ile alakalı. Biz bu hastaneden bin 811 gün önce hizmet almaya başlayacaktık. Bu da 59 ay yapar, bu da 4 yıl 9 ay yapar. Biz bu hizmeti 5 yıl gibi bir sarkmayla almaya başlayacağız. Bunun takdirini biz halkımıza bırakıyoruz. Buradaki gecikmeyi tamamlaması noktasında gereli takibi teşkilat olarak yapıyoruz" şeklinde konuştu.



Onur Altındağ - Sertaç Özdemir

