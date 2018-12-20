400 yıllık tarihi düğmeli ev kül oldu

Edinilen bilgiye göre, Akseki'nin Dikmen Mahallesi'nde hayvancılık yaptığı bildirilen 61 yaşındaki İsmet Yılmaz'ın yaklaşık 400 yıllık olan tarihi düğmeli evinde sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 2 katlı ahşap evin girişinde bulunan hayvanların birçoğunu kurtarılırken 20 küçükbaş hayvan ise telef oldu. Evden yükselen alevleri gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de destek verdi.

Alevlerin sardığı tarihi ev, ekiplerin müdahalesine rağmen çöktü. Yangın, yaklaşık 3 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı. Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ise yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Ayşe Çatlı

