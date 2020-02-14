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42 yıllık eşine ahırda Sevgililer Günü sürprizi

42 yıllık eşine ahırda Sevgililer Günü sürprizi
42 yıllık eşine ahırda Sevgililer Günü sürprizi

Erzurum’un Oltu ilçesinde yaşayan Abdullah Başar, her 14 Şubat’ta eşine çiçek alıyor. Bu sene de sürpriz yapmayı unutmayan Başar, ahırda inek sağan eşinin 14 Şubat Sevgililer Günü’nü bir buket çiçek alarak kutladı.

Oltu'nun Şehitler Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan 62 yaşındaki Abdullah Başar, 42 yıllık evli olduğu eşine ilk günkü gibi aşık olduğunu söyledi.

Başar, Sevgililer Günü dolayısıyla eşi Ayfer Başar'a çiçek sürprizi yaptı. Sekiz çocuk babası olan Başar, özel günlerde eşine her zaman çiçek aldığını ifade ederek, “42 senelik evliyim, ben eşimi her zaman gül yerine koklarım. Kadınlar güldür ama kocasına bağlı olan, eşine saygılı olan, eşine yardımcı olan kadınlar her zaman güldür. Onları gül gibi koklayıp saygı duymamız lazım. Eşim her zaman yanımda, bana yardımcı oluyor. İyi günümüzde kötü günümüzde birlikteyiz, onun için gül yerine kokluyorum” dedi.

Eşinin yaptığı sürprize çok sevindiğini belirten Ayfer Başar ise, “Sağ olsun var olsun, 42 senedir aynı mutluluğu yaşıyorum. Allah muradını versin, hiçbir zaman eksikliğini vermesin. Çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Dursun Murat Aydın
 

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