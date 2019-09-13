İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

45 ilde FETÖ operasyonu: 165 gözaltı kararı

45 ilde FETÖ operasyonu: 165 gözaltı kararı
45 ilde FETÖ operasyonu: 165 gözaltı kararı

2012 Kaymakamlık sınavı sorularının FETÖ mensuplarınca sızdırılması soruşturması kapsamında 45 ilde 165 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2012 yılı kaymakamlık yazılı sınav sorularının FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca sınavdan önce ele geçirilerek sızdırılması ve usulsüzlük yapılması iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 165 şahıs hakkında 45 ilde eş zamanlı olarak gözaltı talimatı verildi. Şu ana kadar Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 83 şüpheli gözaltına alındı. Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

ÖSYM tarafından yapılan incelemede cevap kağıtlarının bire bir örtüştüğü tespit edilirken etkinlik pişmanlıktan yararlanmak isteyen zanlıların sınav sorularının sızdırılması ile ilgili önemli bilgileri verdikleri öğrenildi. Örgüt evlerinde mülakat sınavı öncesi adaylara takım elbise giydirilerek sınavda çıkan sorular sorularak prova yapıldığı da tespit edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.