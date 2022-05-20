5 ay boyunca takibe alınan suç örgütü çökertildi: 17 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 ay boyunca takibe aldıkları suç örgütüne operasyon düzenledi. Operasyonda suç örgütünün liderinin ve 2 infaz koruma memurunun olduğu 17 kişi yakalanırken örgüt üyesi olan 1 kişiyi bulmak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Yakalanan şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 4 kilogram sentetik uyuşturucu, 15 gram metamfetamin, 151 adet extacy, 11 gram skunk, 9 gram kubar esrar, 51 adet tabanca fişeği, 2 adet av tüfeği, 18 adet av tüfeği fişeği, 7 adet uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan aparat,7 adet bıçak, 2 adet hassas terazi, 19 kök kenevir, suçtan elde edildiği değerlendiren 44 bin 425 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Selçuk Akyol