5 bin kitabın yer aldığı kütüphanesini satışa çıkardı

Günay, ilçedeki evinde beş binden fazla kitabın bulunduğu kütüphanesini eski kitaplara ilgi duyan okurların beğenisine sundu. Kütüphanede çok nadir kitaplar, imzalı kitaplar ve dergiler ünlü eski yayınevlerinin ilk baskı kitapları da yer alıyor.

Günay'ın sergilediği 1950 yılı öncesi basılmış kitaplar da meraklılarını bekliyor. Kitaplarının okurlarca ilgi gördüğünü ifade eden yazar Günay “Okunmuş kitap değerlidir, okundukça kitapların değeri artar. Kitapları tutsak etmenin bir manası yok. Bu yüzden 53 yıllık ve beş binden fazla kitabımın bulunduğu kütüphanemi bundan sonraki hayatımı ilçeye bağlı Sağlık Köyünde bulunan evimde geçirme kararı almamdan dolayı satışa çıkardım. Böyle eserleri gerçek okurlarla buluşturacağım için mutluyum” diye konuştu.

Bekir Öztürk