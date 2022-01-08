İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

5 sokak köpeği yolda yürüyen 15 yaşındaki çocuğa saldırdı

5 sokak köpeği yolda yürüyen 15 yaşındaki çocuğa saldırdı
5 sokak köpeği yolda yürüyen 15 yaşındaki çocuğa saldırdı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yolda yürüyen 15 yaşındaki çocuğa, 5 tane başıboş sokak köpeği saldırdı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

5 sokak köpeği yolda yürüyen 15 yaşındaki çocuğa saldırdı - Tıkla İzle

Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen 15 yaşındaki çocuk 5 tane sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Neye uğradığını şaşıran çocuk, köpeklerden kaçarak yoldan geçen şahsın yanına oradan da bir kuyumcu dükkanına sığındı. Durumu gören dükkan çalışanları hemen 15 yaşındaki çocuğa yardım ederek yaralarını pansuman etti. Bir süre dükkanda dinlenen ve ismi öğrenilemeyen çocuk, kendi imkanları ile hastaneye gitti.

Köpeğin çocuğa saldırı anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken başka bir saatte ise 2 kadının köpekten kaçtığı görülüyor.

Enes Azmak - Mustafa Taşören
 

İLGİLİ HABER
Köpeklerin korkusundan dereye kaçtılar, köpekler çıkmalarını bekledi Köpeklerin korkusundan dereye kaçtılar, köpekler çıkmalarını bekledi
İLGİLİ HABER
İşe gitmek için evinden çıktı, 4 tane köpeğin saldırısına uğradı İşe gitmek için evinden çıktı, 4 tane köpeğin saldırısına uğradı
İLGİLİ HABER
Başkentte bir gün arayla ikinci başıboş köpek saldırısı Başkentte bir gün arayla ikinci başıboş köpek saldırısı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.