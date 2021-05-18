59. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın

Maçtan dakikalar
3. dakikada Atiba'nın uzun pasında topla buluşan N'Koudou kale önünde bulunan Josef de Souza'ya pasını verdi. Müsait durumdaki Josef de Souza topu ağlara gönderdi. 0-1
9. dakikada Necip Uysal'ın hatalı geri pasında topu kapan Gökdeniz Bayrakdar'ın ceza sahası içinden yaptığı sert vuruş yan ağlarda kaldı.
24. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Larin, Fredy'den şık bir çalımla sıyrılıp penaltı noktası üzerinden kaleyi gördü, Boffin topu köşeden çıkardı.
30. dakikada Atiba'nın verdiği pasta sağ kanattan ilerleyen Ghezzal, pasını penaltı noktası üzerindeki Rosier'e verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Rosier topu kaleye yolladı. 0-2
39. dakikada Ghezzal'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Atiba'nın şutu direğe çarparak kaleci Boffin'de kaldı.
52. dakikada Ghezzal'ın kullandığı köşe atışında Larin'in kafa vuruşu üstten auta gitti.
64. dakikada Fredy'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Gökdeniz'in şutu kaleci Utku'da kaldı.
74. dakikada sağ kanattan topla ceza sahasına giren Gökdeniz'e son anda müdahale eden Josef de Souza mutlak golü önledi.
90+2. dakikada kalenin sağ çaprazında Veysel Sarı'nın şutu direğe çarparak oyun alanına döndü.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Olguncan
Antalyaspor: Ruud Boffin, Naldo, Fedor Kudryashov, Bünyamin Balcı (Sidney Sam dk. 70), Veysel Sarı, Nuri Şahin (Ufuk Akyol dk. 79), Fredy, Amilton (Dever Orgill dk. 79), Hakan Özmert (Mert Yılmaz dk. 46), Lukas Podolski, Gökdeniz Bayrakdar
Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Gülüm, Bahadır Öztürk, Ali Eren İyican, Omar Imeri, Jean-Armel Drole
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Josef de Souza, Kevin N'Koudou (Gökhan Töre dk. 65), Atiba Hutchinson (Bernard Mensah dk. 78), Rachid Ghezzal (Rıdvan Yılmaz dk. 86 ?), Necip Uysal (Dorukhan Toköz dk. 65), Cyle Larin
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Francisco Montero, Bilal Ceylan, Serdar Saatçı
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Josef de Souza (dk. 3), Rosier (dk. 30) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Nuri Şahin, Fedor Kudryashov, Naldo (Antalyaspor), Utku Yuvakuran (Beşiktaş)