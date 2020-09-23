5G, NB-IoT ve LTE-M için yeni antenler geliştirildi

Kablosuz iletişime yönelik yenilikçi bağlantı çözümlerinde önde gelen şirketlerden biri olan TE Connectivity (TE), 5G, NB-IoT ve LTE-M için piyasaya sürdüğü yeni antenleriyle hücresel Nesnelerin İnterneti (IoT) aygıtlarının geniş frekans bandı ve farklı bant genişliği taleplerini karşıladığını açıkladı.

Verilen bilgiye göre, hücresel IoT aygıtlarının yaygınlaşmasıyla birlikte 5G ve hücresel düşük enerjili geniş alan ağı (LPWAN) ürünlerine gösterilen pazar talebi de artış gösterdi. 5G, NB-IoT ve LTE-M için TE tarafından piyasaya sürülen yeni antenler, 600 MHz ile 6 GHz aralığında çeşitlilik arz eden, bant çözümleri sunuyor. Müşteriler, sistem mimarilerine bağlı olarak farklı montaj tiplerine (örneğin, panoya montaj, gömülü, harici veya terminal anteni), kablo uzunluğuna ve konektör seçeneklerine sahip yeni antenler seçebiliyor. Şirketin anten çözümleri, gömülü ve hatta karmaşık çoklu anten montajlarını sağlayabildiği için, herhangi bir ayarlama gerektirmeksizin uç cihazlara kolayca entegre edilebiliyor.

TE Veri ve Aygıtlar biriminde ürün yöneticisi olan Han Sang Cheol konu hakkında şöyle konuştu: "5G teknolojisi, mevcut 4G LTE teknolojisine göre 10 ila 100 kat arası bir gelişim sağlayacaktır. Hücresel LPWAN, yaşamımızın akıllı bir şekilde bağlanması için önemlidir. Şirketimiz, piyasa eğilimlerine göre tempomuzu hızlandırarak yeni güvenilir antenler üretmekte, müşterilere satışı kolay çözümler sunmakta ve zorlu ortamlarda dahi daha güvenli ve bağlı bir gelecek oluşturmak için ideal performans sağlamaktadır''.