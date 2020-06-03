6. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, saat 20.00 sıralarında Kırıkkale merkez Hüseyin Kahya Mahallesi'ndeki Turgut Reis Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu 4 yaşındaki Mustafa Habibi, kardeşleri ile birlikte oynarken 6. katın penceresinden beton zemine düştü. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 4 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. O esnafa işi olan anne ise gözyaşları içinde çocuğunu uzaktan izlerken komşuları sakinleştirdi. Polis, olayın yaşandığı alanda şerit çekerek tahkikata başladı. Çocuğun cansız bedeni Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Minik çocuğun kardeşleri ile birlikte oynarken beton zemine düştüğünü ifade eden Murat Oflaz, diğer kardeşinin de düşmekten son anda kurtulduğunu söyledi.

Hasan Ay - Emre Acar

