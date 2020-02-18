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6 yıl sonra gördüğü arkadaşıyla önce tokalaştı sonra saldırdı

6 yıl sonra gördüğü arkadaşıyla önce tokalaştı sonra saldırdı
6 yıl sonra gördüğü arkadaşıyla önce tokalaştı sonra saldırdı

Rize’de yaşanan ilginç olayda bir genç 6 yıl sonra sokakta gördüğü okul arkadaşı ile önce tokalaştı ardından yumrukla saldırdı.

6 yıl sonra gördüğü arkadaşıyla önce tokalaştı sonra saldırdı - Tıkla İzle

Olay Pazar günü öğlen saatlerinde il merkezi Piriçelebi mahallesinde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Ebubekir A. (18) , 6 yıl aradan sonra gördüğü okul arkadaşı Hüseyin B. ile karşılaştı. Tokalaşıp sohbet etmeye başladıları sırada Hüseyin B. (18), Ebubekir A.'ya saldırdı. Yüzüne aldığı darbeler sonucu çenesinde ve dişlerinde kırık oluşan Ebubekir A. daha sonra polise giderek şikayetçi olurken, Hüseyin B. olay sonrası kaçtı. Olay anı bir iş yerinde bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hüseyin B.'nin olayı arkadaşına olan kininden gerçekleştirdiği öğrenildi.

Oğuz Bal

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