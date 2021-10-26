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7 İlde FETÖ operasyonu!

7 İlde FETÖ operasyonu!
7 İlde FETÖ operasyonu!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukat yapılanması soruşturması kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara ve Diyarbakır’ın da aralarında bulunduğu 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 10 FETÖ üyesinin yakalandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar tarafından yürütülen FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik soruşturmalar sürüyor. Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışmaları sonucu, 2013 yılında örgüt talimatı ile sınavlara hazırlanıp girdikleri tespit edilen FETÖ üyeleriyle ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Örgütün sözde “Hakim-Savcılık” sınavı çalışma evlerinde kaldıkları belirlenen 11 FETÖ üyesi avukatın yakalanması için bu sabah saatlerinde İstanbul, Ankara, Adana, Van, Diyarbakır, Antalya ve Denizli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, 1 firari şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü kaydedildi. Zanlıların emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.

Sadık Kahraman

 

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