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7 yıllık hayali gerçek oldu

7 yıllık hayali gerçek oldu
7 yıllık hayali gerçek oldu

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 7 yıl önce düzenlenen bombalı saldırıda işini ve sağlığını kaybeden 54 yaşındaki Hüseyin Şanverdi, akülü tekerlekli sandalye hayaline kavuştu.

52 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırı sırasında dükkanı yanan Hüseyin Şanverdi, tansiyonu bir anda yükselince kısmi felç geçirdi. O tarihten bu yana evden dışarı çıkamayan 6 çocuk babası Şanverdi, tek hayalinin akülü tekerlekli sandalye olduğunu söyleyerek hayırseverlerden yardım istemişti. İhlas Haber Ajansı'nın yayınladığı haberin ardından bir hayırsever tarafından temin edilen akülü tekerlekli sandalye, Hüseyin Şanverdi'ye teslim edildi.

Hayali olan akülü tekerlekli sandalyeye binmenin sevincini yaşayan Şanverdi, "Allah bu arabayı gönderenlerden razı olsun. Beni çok sevindirdiniz, çok teşekkür ederim" dedi.

Ahmet Arslan
 

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