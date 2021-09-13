742 gündür evlat nöbeti tutan baba Ankara'ya yürüyüşe geçti

İzmir'de terör örgütü PKK'nın dağa kaçırdığı kızı G.L. için HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan Mehmet Laçin, gündür HDP il binaları önünde nöbet tuttuktan sonra bugün İzmir'den Ankara'ya yürüyüşe geçti.

Yürüyüşünün adını “Ümit Yürüyüşü” koyduğunu belirten Laçin, “Evlat nöbetine Diyarbakır'da başladım. Daha sonra İzmir'e taşındığım için İzmir il binası önünde nöbetime devam ettim. 17 Haziran'da HDP saldırısı oldu. Baskın mı oldu kendileri mi yaptı bunu devlet araştıracak. Silahlar patlamadan 5 dakika önce HDP il yöneticileri binayı boşalttı. Daha sonra HDP milletvekilleri beni hedef gösterdi. Bana ‘provokatör' dediler. Provokatör ben miyim yoksa devlete hainlik yapanlar mı” dedi.

Evladını HDP'nin elinden aldığını söyleyen Laçin, “PKK, buraya gelip kimseyi götüremez. HDP, elimden zorla aldı evladımı. Tek çare HDP'nin kapısında oturup evladımı istemek kaldı. Devletin gücüne güvenerek HDP il binaları önünde nöbet tuttum. 742 gündür nöbetteyim. Evlat acımı dindirmek için evladıma kavuşmam gerekir. Geçtiğim güzergahlarda HDP'yi halka anlatacağım” diye konuştu.

“Dağa kaçırılan tüm çocukları HDP aldı”

HDP'ye bilinçli olarak oy verenlere isyan eden baba Laçin, “Bilinçli olarak HDP'ye destek verenlerle PKK arasında fark göremiyorum. Dağa kaçırılan tüm çocukları HDP aldı. Bunlar içinden yüzde 5'i bile gönüllü kaçmadı. Bu çocuklar çıkar karşılığı satıldı. Benim çocuğumu öz dayısı verdi. Annesini de Diyarbakır Belediyesinde işe yerleştirerek kandırdılar” dedi.

“Vatan, bayrak, evlat diyerek yürüyeceğim”

İzmir'den Ankara'ya 550 kilometre boyunca yürüyeceğini ifade eden Laçin, “Vatan, bayrak, evlat diyerek yürüyeceğim. Ankara'dan sonra da gidebilirsem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gitmek istiyorum. Gidebilirsem yürüyüşüm orada bitecek. Kızımı beyaz gelinlikle görme hayalim varken kızımı silahlandırıp kendi çıkarları için kalkan olarak kullanıyorlar. Benim kızımın orda işi yok. Benim kızımın yeri baba evidir, yurdudur. Silah değil kalem tutmasını istiyorum” diye konuştu.

Laçin, açıklamasının ardından İzmir'de bulunan Konak Meydanı'ndan Ankara'ya doğru yürüyüşüne başladı.

Ali Gözeten



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