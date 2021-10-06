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8 askerin şehit olduğu saldırıya katılmıştı! PKK'lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi

8 askerin şehit olduğu saldırıya katılmıştı! PKK'lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi
8 askerin şehit olduğu saldırıya katılmıştı! PKK'lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara'da MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2012'de 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi.

2012 yılında Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde 8 askerin şehit olduğu saldırıya katılanlar arasında yer alan "Doktor Rodi" kod adlı PKK'lı terörist Özcan Yıldız, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonuyla Gara'da etkisiz hale getirildi. Edinilen bilgiye göre terör örgütüne 1999 yılında katılan Yıldız, uzun yıllar yurtiçinde çok sayıda kanlı eyleme katıldı. 2013 yılında Irak'ın kuzeyine kaçan terörist Yıldız, Kandil, Zap, Avaşin ve Sincar gibi alanlarda sorumlu düzeyde faaliyet yürüttü. MİT tarafından uzun süredir takip edilen terörist Özcan Yıldız'ın 2020 yılında örgüt mensuplarının tedavisini gerçekleştirmek amacıyla Gara'da görevlendirildiği öğrenildi. Geçmişte Dağlıca saldırısına katılması nedeniyle MİT'in hedef listesinde yer alan Yıldız, özel operasyon ile etkisiz hale getirildi.

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