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8 yıldır çocuklarına hem anne hem baba oldu

8 yıldır çocuklarına hem anne hem baba oldu
8 yıldır çocuklarına hem anne hem baba oldu

Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan Güngör Doğan (57), eşinden ayrıldıktan sonra yanına aldığı biri 1,5 diğeri 2,5 yaşında olan evlatlarına 8 yıldır hem annelik hem babalık yapıyor.

Çocukları için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadığını 11 ve 9 yaşındaki 2 çocuğuna 8 yıldır hem anne hem baba olduğunu aktaran Güngör Doğan, “Bebekliklerinden beri iki çocuğuma da bakıyorum, eşimden ayrılalı 8 yıl oldu. 8 yıldan beri çocuklarıma hem anne hem baba olmaya çalışıyorum. Hayat şartlarının tüm zorluğuna karşı hayatımı çocuklarıma adadım. Emekli maaşım olmasına rağmen iki çocuğumun birden ihtiyaçlarını gidermekte zorlanıyorum. Bunun için Cumhurbaşkanımızdan destek talep ediyorum" dedi.

Kendisi ile aynı durumda olan anne babalara seslenen Doğan, "Çocuk yetiştirmenin illaki zorlukları oluyor. Yeri geldi altlarını bezleyip mamalarını yedirdim, yeri geldi çamaşır makinem bozulduğunda çamaşırlarını günlerce elimde yıkadım. Ancak hiçbir zaman onlardan ayrılmayı, yurda bırakmayı aklımdan geçirmedim. Onların yüzündeki gülümseme ile hayat buldum, yorgunluklarımı unuttum. Çocuklar evin gülü ve neşesidir. Benimle aynı durumu paylaşan anne babalara tavsiyem evlatlarınıza sıkıca sarılın onları asla yalnız bırakmayın" ifadelerini kullandı.

Seyfullah Uzun
 

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