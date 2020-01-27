İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

80 yaşındaki adam ölü bulundu!

80 yaşındaki adam ölü bulundu!
80 yaşındaki adam ölü bulundu!

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Meriç biricik, evinde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi 74. Sokak'ta meydana geldi. 3 gündür kendisini hiç görmediklerini ve haber alamadıklarını ifade eden Meriç Biricik'in komşuları ve yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri, yaşlı adamın evinin kapısını kırarak içeri girdi.

Meriç Biricik'in yerde yatan cansız bedeni ile karşılaşıldı. Durum sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk muayenesinde, yaşlı adamın uzun süre önce vefat ettiği tespit edildi. Yakınları ile dargın olduğu öğrenilen şahsın cansız bedeni morga kaldırıldı.
İlk incelemeler neticesinde ölümünün şüpheli olmadığına karar verildi ve konuya ilişkin soruşturma yapmaya da gerek olmadığı bildirildi.
Müberra Çelebi

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.