81 İlde eş zamanlı trafik denetimi

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler, “okul çevreleri, servis araçları ve genel trafik denetimi uygulaması” kapsamında mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite çağındaki çocuk ve gençleri her turlu suçtan uzak tutmak, korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, okulların çevresinde bulunan umuma acık yerleri denetlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak uygulama yapıldı. Ayrıca okul servis araçları ve personeli denetlendi. Ülke genelinde eş zamanlı olarak 48 bin 576 personelin katılımı ile yapılan uygulamada 34 bin 259 okul servis aracı denetlenirken, 233'ü “Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak”, 105'i emniyet kemeri takmamak, 32'si fazla yolcu taşımak ihlalleri basta olmak üzere toplamda 2 bin 128 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Eksikliği tespit edilen 647 okul servis aracı ise trafikten men edildi.

Ayrıca okul çevreleri ile öğrenci yurtlarına yakın alanlarda bulunan park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları gibi umuma açık yerlerde yapılan denetimlerde 28 bin 230 okul çevresi ile 32 bin 912 umuma açık yer kontrol edildi, 138 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı. Okullar çevresinde ve umuma açık yerlerde bulunan 370 bin 99 kişi sorgulandı. Sorgulamada 1 FETÖ/PDY, 20 uyuşturucu suçları, 7 cinsel suçlar, 58 yaralama, 24 hırsızlık, 26 dolandırıcılık, 20 tehdit, 6 hakaret, 12 kayıp çocuk, 872 yoklama kaçağı, 216 diğer suçlardan olmak üzere toplam bin 262 aranan şahıs yakalandı. 6 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet av tüfeği, 51 adet mermi/fişek,1 adet kesici/delici alet ile 8 adet kuru sıkı tabanca bulundu. 5,85 gram esrar, 2,09 gram sentetik uyuşturucu, 100 adet uyuşturucu hap ile 2 bin 138 paket kaçak sigara ele geçirildi.