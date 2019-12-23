81 ilde 'Örnek İmar Uygulaması' hazırlanıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 81 ilde “Örnek İmar Uygulaması Projesi” gerçekleştiriyor.

Proje kapsamında bakanlık geçen yıl, GAP (Güney Anadolu Projesi) ve KOP (Konya Ovası Projesi ) kapsamında Konya Meram, Adıyaman Gölbaşı ve Karaman Ermenek ilçelerinde “Örnek İmar Uygulamasını” tamamladı.

Tamamlanan projeler ile birlikte bakanlık bu yılda da; Yozgat Sorgun, Mardin Midyat, Denizli Acıpayam, Samsun Tekkeköy ve Düzce Beyköy Beldesi olmak üzere beş ilde “Örnek İmar Uygulama projelerinde” sona geldi.

2020'de 13 ilin daha Örnek İmar uygulaması projesine başlanacak

Bakanlık önümüzde ki yıl da 13 ilde Örnek İmar Uygulaması yapacak. 11. Kalkınma planına göre projenin uygulanması için 81 ilden; Amasya, Tekirdağ, Burdur, Kırşehir, Ordu, Kahramanmaraş, Sivas, Sinop, Karabük, Şanlıurfa, Yalova, Muğla ve Çanakkale illeri olmak üzere 13 ilde “Örnek İmar Uygulamaları” parselasyon planı yapılacak.

2021 yılında 20 ilde, 2022 yılında 20 ilde, 2023 yılında ise 20 ilde” Örnek İmar Uygulaması projesi” yapacak olan bakanlık; 2023 yılı sonu itibarıyla 81 ilin tamamında “Örnek İmar Uygulaması” projesini tamamlamış olacak.

Örnek İmar uygulamaları tamamlanarak düzensiz, çarpık, sosyal donatılardan mahrum sahalar sona erecek. Düzenlemeden sonra imara uygun, modern kentin ihtiyaç duyduğu kullanım alanları ortaya çıkacak.

Belediyelere; Bakanlığın teknik ve hukuki imkânlarının paylaşılması ve bu konudaki tecrübelerinin aktarılması sonucunda imar uygulamalarındaki karar alma ve işleyişler hız kazanmış olacak.

Örnek imar uygulamalarında vatandaşın katılımı ile şeffaflık sağlanacak ve çevre duyarlılığı da artmış olacak. Ayrıca yerel dokuyu bozan ve yatay mimariye karşı oluşacak imar planlarının uygulamasının da önüne geçilmiş olacak.

Neşra Durmaz

