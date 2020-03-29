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81 ülke IMF'den borç istedi

81 ülke IMF'den borç istedi
81 ülke IMF'den borç istedi

Korona virüs salgınının dünya ekonomisine verdiği zarar artmaya devam ederken 81 ülkenin Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) mali yardım talep ettiği bildirildi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını küresel ekonomiyi olumsuz etkilemeye devam ediyor. Uzmanlar küresel bir durgunluk dönemini işaret ederken, IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile yaptığı görüşmede dünya genelinde 81 ülkenin para yardımı istediğini bildirdi. Georgieva, 1 trilyon dolarlık kredi verebileceklerini ifade etti.

Öte yandan sınırların kapatılması, çok sayıda küçük ve orta ölçekli şirketin iş durdurmasına neden olurken, günlük hayat ve iş hayatını sekteye uğratan önlemlerle birlikte dünya genelinde korona virüs nedeni ile yaşanan korku ve panik havası piyasalarda tarihi düşüşler yaşanmasına neden oldu.

Nahit Doğu

 

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