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A Milli Takım, İzlanda ve Andorra hazırlıklarına başladı

A Milli Takım, İzlanda ve Andorra hazırlıklarına başladı
A Milli Takım, İzlanda ve Andorra hazırlıklarına başladı

Euro 2020 Elemeleri’nde 14 Kasım’da İzlanda, 17 Kasım’da da deplasmanda Andorra ile karşılaşacak olan A Milli Takım, bu karşılaşmaların hazırlıklarına başladı.

Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda lider durumda bulunan ve gruptaki son 2 maçına çıkacak olan A Milli Takım, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. 14 Kasım'da Türk Telekom Stadı'nda İzlanda ile, 17 Kasım'da da deplasmanda Andorra ile karşı karşıya gelecek olan milliler, İzlanda karşısında alacağı beraberlikle dahi Euro 2020'ye gitmeyi garantileyecek. Bu maç öncesinde Riva'da toplanan Ay-Yıldızlılar, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Sakatlığı bulunan isimlerden Gökhan Akkan kadrodan çıkarılırken, bu ismin yerine Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay kadroya dahil edildi.

Sakatlıkları bulunan isimler ayrı çalıştı

Antrenman öncesinde Şenol Güneş futbolcularla kısa bir toplantı yaparken, toplantının ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleşti. Fotoğraf çekiminin tamamlanmasıyla sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz ve İrfan Can Kahveci, takımdan ayrı olarak bireysel çalışmasını gerçekleştirmek üzere salona gitti. Sakatlığı bulunan bir diğer isim olan Emre Belözoğlu da bireysel antrenör eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. Dün kendi liglerinde forma giyen futbolcular da düz koşunun ardından rejenerasyon antrenmanı gerçekleştirmek üzere takımdan ayrıldılar. Düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından kondisyon çalışması yapan futbolcular, daha sonra 3 takım halinde top kapma idmanı gerçekleştirdi. İlk yarım saatinin basına açık olarak gerçekleştirildiği çalışmanın basına kapalı olan bölümünde ise futbolcular, İzlanda maçının taktiği üzerinde çalıştı. Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da takip etti.

Bozhan Memiş - Güven Mert Ercan

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