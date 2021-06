A Milli Takım turnuvaya veda etti

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Zuber'in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Seferovic'in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

16. dakikada sağ taraftan Cengiz Ünder'in içeri çevirdiği topla arka direkte Mert Müldür buluştu. Mert'in düzeltip yaptığı sert vuruşta kaleci Sommer gole izin vermedi.

26. dakikada Zuber'in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Shaqiri'nin plase şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

28. dakikada Freuler'in pasında Türkiye yarı sahasının ortalarında topla buluşan Shaqiri'nin ceza sahası içerisine girip kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'a çarparak kornere gitti.

33. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Mert Müldür'ün sert şutunda kaleci Sommer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

43. dakikada ceza sahasında Mert Müldür topla buluştu. Rakip ceza sahasına kadar topu süren Mert'in rakibinden sıyrılıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Sommer kornere çeldi.

(İkinci yarı)

50. dakikada sol çaprazdan Cengiz'in yaptığı ortada Burak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

57. dakikada ceza sahası içine sağ taraftan giren Embolo'nun yerden pasında Shaqiri'nin şutu üstten dışarı çıktı.

62. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan İrfan Can plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

68. dakikada sol kanatta topla buluşan Zuber'in yerden uzun pasında arka direk tarafında Shaqiri bekletmeden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak filelerle bluştu. 3-1

77. dakikada ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına Xhaka geçti. Bu futbolcunun yerden sert şutunda top yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Burak Yılmaz tehlikeyi uzaklaştırdı.

89. dakikada kullanılan korner atışında top Kenan Karaman'da kaldı. Bu futbolcunun yerden pasında Mert Müldür bekletmeden şutunu attı ancak kaleci Sommer topu kontrol etmeyi başardı.

Stat: Bakü Olimpiyat

Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klacnik, Andraz Kovacic

İsviçre: Sommer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Widmer (Mbabu dk. 90+1 ?), Freuler, Xhaka, Zuber (Benito dk. 85 ?), Shaqiri (Vargas dk. 75), Seferovic (Gavranovic dk. 75), Embolo (Mehmedi dk. 86 ?)

Yedekler: Mvogo, Kobel, Zakaria, Sow, Fassnacht, Schar, Eray Cömert

Teknik Direktör: Vladimir Petkovic

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Kaan Ayhan (Okay Yokuşlu 64), Cengiz Ünder (Kenan Karaman dk. 79), Ozan Tufan (Yusuf Yazıcı dk. 64), İrfan Can Kahveci (Orkun Kökçü dk. 79), Hakan Çalhanoğlu (Dorukhan Toköz dk. 86 ?), Burak Yılmaz

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Taylan Antalyalı, Ozan Kabak, Enes Ünal, Rıdvan Yılmaz, Halil Dervişoğlu

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Seferovic (dk. 6), Shaqiri (dk. 26 ve dk. 68) (İsviçre), İrfan Can Kahveci (dk. 62) (Türkiye)

Sarı kartlar: Hakan Çalhanoğlu, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü (Türkiye), Xhaka (İsviçre)

Bora Akyol - Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu