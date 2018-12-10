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A Milli Takım'da Ekrem Memnun ile yollar ayrıldı

A Milli Takım'da Ekrem Memnun ile yollar ayrıldı
A Milli Takım'da Ekrem Memnun ile yollar ayrıldı

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun ile yollar ayrıldı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Başantrenör Ekrem Memnun ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, "Mayıs 2016'dan bu yana A Milli Kadın Basketbol Takımımızda başantrenörlük görevini üstlenen Ekrem Memnun ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Mayıs 2016'dan bu yana A Milli Kadın Basketbol Takımımızda başantrenörlük görevini üstlenen Ekrem Memnun ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Sayın Memnun'a; federasyonumuza, milli takımımıza ve Türk kadın basketboluna yaptığı değerli katkılarından ötürü teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında kendisine başarılar dileriz" denildi. 

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