ABD, 2 DEAŞ militanını Suriye'den çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Kürtlerin ya da Türkiye'nin kontrolünü kaybetmesi durumunda ABD, Suriye'de Beetles olarak bilinen ve baş keserek infaz gerçekleştiren 2 DEAŞ militanını o ülke dışına çıkararak ABD tarafından kontrol edilen güvenli bir yere götürdü. Onlar en kötünün de kötüsü” dedi.

Suriye'de YPG/PKK kontrolündeki El-Hol Kampı'nda tutulan El Shafee Elsheikh ve Alexanda Kotey adlı 2 İngiliz DEAŞ militanının bulunduğu grubun 2014 ve 2015 yıllarında Amerikan, İngiliz ve Japon gazeteciler ile yardım çalışanlarının kafalarını keserek infaz ettiği ve videolarını yayınladığı belirtiliyor.

ABD basınında yer alan haberlerde, militanların nereye götürüldüğünün henüz bilinmediği ancak Suriye dışına çıkarıldığı ifade edildi.